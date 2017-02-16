Події

14:28 16.02.2017

АЧС зареєстровано в агропідприємстві "Світанок" у Чернігівській області

Загибель трьох свиней зафіксовано в ТОВ "Світанок" (Бобровицький р-н Чернігівської обл.).

Згідно з повідомленням на сайті Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Держспоживслужба), при дослідженні відібраних проб біоматеріалу в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи встановлено діагноз "африканська чума свиней".

За попередньою інформацією, загальне поголів'я свиней на підприємстві становить 400 голів.

В осередку захворювання вживають заходів щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Африканська чума свиней - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Воно передається при прямому контакті хворих та здорових тварин через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від АЧС немає.

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