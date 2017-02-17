Прокуратура не виявила порушень у діях співробітників ДСНС під час ліквідації пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі

Під час ліквідації пожежі на звалищі в с. Грибович. Львівській області співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій діяли у відповідності з нормативними актами, повідомив прокурор Львівської області Юрій Квятківський з посиланням на висновки експертів.

"Експерти встановили, що під час гасіння пожежі були дотримані вимоги нормативних актів, що регламентують проведення таких дій та порушень у роботі співробітників ДСНС, не виявлено", - сказав Ю. Квятківський на прес-конференції в п'ятницю у Львові.

За його словами, експертизу в рамках розслідування кримінального провадження провели співробітники Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Ю. Квятківський нагадав, що ті ж експерти дійшли висновку, що пожежа на Грибовицькому звалищі сталася не внаслідок підпалу, а через самозаймання неущільнених твердих побутових відходів.

За його словами, в прокуратурі наразі вивчають висновки експертів та рішення суду, який визнав протиправною бездіяльність мера Львова Андрія Садового та міськвиконкому, які не забезпечили закриття сміттєзвалища в Грибовичах та її рекультивації, а також у питанні вибору нової ділянки під новий полігон твердих побутових відходів.

"Все це буде враховано і буде надано оцінка у рамках кримінального провадження. Якщо будуть підстави для оголошення підозри, підозри будуть оголошені", - сказав прокурор.

Як повідомлялося, 30 травня 2016 року на міському звалищі Львова біля с. Грибовичі стався сміттєвий зсув, в результаті якого загинули 4 людини – троє співробітників Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Львівській області та еколог ЛКП "Збиранка", тіло якого не знайдено досі.