Події

15:16 17.02.2017

Прокуратура не виявила порушень у діях співробітників ДСНС під час ліквідації пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі

Під час ліквідації пожежі на звалищі в с. Грибович. Львівській області співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій діяли у відповідності з нормативними актами, повідомив прокурор Львівської області Юрій Квятківський з посиланням на висновки експертів.

"Експерти встановили, що під час гасіння пожежі були дотримані вимоги нормативних актів, що регламентують проведення таких дій та порушень у роботі співробітників ДСНС, не виявлено", - сказав Ю. Квятківський на прес-конференції в п'ятницю у Львові.

За його словами, експертизу в рамках розслідування кримінального провадження провели співробітники Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Ю. Квятківський нагадав, що ті ж експерти дійшли висновку, що пожежа на Грибовицькому звалищі сталася не внаслідок підпалу, а через самозаймання неущільнених твердих побутових відходів.

За його словами, в прокуратурі наразі вивчають висновки експертів та рішення суду, який визнав протиправною бездіяльність мера Львова Андрія Садового та міськвиконкому, які не забезпечили закриття сміттєзвалища в Грибовичах та її рекультивації, а також у питанні вибору нової ділянки під новий полігон твердих побутових відходів.

"Все це буде враховано і буде надано оцінка у рамках кримінального провадження. Якщо будуть підстави для оголошення підозри, підозри будуть оголошені", - сказав прокурор.

Як повідомлялося, 30 травня 2016 року на міському звалищі Львова біля с. Грибовичі стався сміттєвий зсув, в результаті якого загинули 4 людини – троє співробітників Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Львівській області та еколог ЛКП "Збиранка", тіло якого не знайдено досі.

ВАЖЛИВЕ

Житловий будинок в Авдіївці, що потрапив під ворожий обстріл, під загрозою руйнування, здійснюється відселення

Мін’юст у 2017 р. сконцентрується на правовій допомозі українцям та мінімізації корупційних ризиків

Троє українських військових загинуло, десять поранені в зоні АТО за добу

СММ ОБСЄ має намір провести переговори із Захарченком та Плотницьким щодо дотримання Мінських угод

Українські військові мають бути захищені державою від кримінального переслідування з боку РФ

ОСТАННЄ

Держпрограма "Онкологія" готова, але затверджувати її доцільно після реформування системи охорони здоров'я

У середині року в Україні почнуть працювати перші приватні виконавці

Петренко сподівається, що ВР поліпшить закон про заочне засудження

Мін’юст України виконав 3 тис. рішень ЄСПЛ за три роки

Мін’юст незабаром скасує понад 100 старих регуляторних актів

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
аренда земельных участков в Ивано-Франковске
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА