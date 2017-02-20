У зоні АТО з початку доби зафіксовано 15 обстрілів, усі не з важкого озброєння – спікер Міноборони України

У зоні проведення антитерористичної операції на сході України в понеділок спостерігається зниження бойової активності, з початку доби зафіксовано 15 обстрілів з боку бойовиків, при цьому важке озброєння вони не застосовували, повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Станом на цю хвилину, в зоні проведення антитерористичної операції спостерігається значне зниження бойової активності. Станом на 12:00 ми зафіксували 15 ворожих обстрілів, однак важке озброєння поки що ворогом не застосовувалося", - сказав О. Мотузяник на брифінгу в понеділок у Києві.

Як повідомлялося, раніше учасники Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі досягли нової домовленості про відведення важкого озброєння від лінії дотику до 20 лютого.