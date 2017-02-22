"Нафтогаз" знизив ціну газу для промспоживачів на березень на 7%

НАК "Нафтогаз України" з 1 березня 2017 року знизить ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, на 7,2% (на 661,2 грн) - до 8 тис. 553,6 грн за 1 тис. куб. м (із ПДВ).

Згідно з прес-релізом компанії, зазначена ціна є актуальною для споживачів, що закуповують газ в обсязі понад 50 тис. куб. м на місяць за умови відсутності боргів перед НАК.

Для інших покупців ціна наступного місяця зменшиться на 6,9% (702 грн) - до 9 тис. 439,2 грн за 1 тис. куб. м (із ПДВ).

Як повідомлялося, ціна на газ для промспоживачів за передоплатою та без наявності боргів у січні 2016 року була встановлена НАК на рівні 6,94 тис. грн. До травня вона знизилася до 5,91 тис. грн, потім у серпні короткостроково зросла до 6,56 тис. грн, після чого знову була опущена до 6,04 тис. грн у вересні. На жовтень минулого року "Нафтогаз" підвищив її до 6,34 тис. грн, на листопад - до 7,38 тис. грн, а наступні два місяці вона становила 7,75-7,78 тис. грн. У лютому 2017 року ціна газу для таких споживачів становила 9,21 тис. грн (всі - з ПДВ).

В Україні з 1 жовтня 2015 року скасовано державне регулювання цін на газ для всіх категорій споживачів, окрім населення і ТКЕ для потреб населення. Із того часу "Нафтогаз України" постачає газ промисловим споживачам, бюджетним організаціям та іншим суб'єктам господарювання на ринкових умовах.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом із транзиту та зберігання природного газу в підземних сховищах, а також із транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.