Події

13:18 22.02.2017

"Нафтогаз" знизив ціну газу для промспоживачів на березень на 7%

НАК "Нафтогаз України" з 1 березня 2017 року знизить ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, на 7,2% (на 661,2 грн) - до 8 тис. 553,6 грн за 1 тис. куб. м (із ПДВ).

Згідно з прес-релізом компанії, зазначена ціна є актуальною для споживачів, що закуповують газ в обсязі понад 50 тис. куб. м на місяць за умови відсутності боргів перед НАК.

Для інших покупців ціна наступного місяця зменшиться на 6,9% (702 грн) - до 9 тис. 439,2 грн за 1 тис. куб. м (із ПДВ).

Як повідомлялося, ціна на газ для промспоживачів за передоплатою та без наявності боргів у січні 2016 року була встановлена НАК на рівні 6,94 тис. грн. До травня вона знизилася до 5,91 тис. грн, потім у серпні короткостроково зросла до 6,56 тис. грн, після чого знову була опущена до 6,04 тис. грн у вересні. На жовтень минулого року "Нафтогаз" підвищив її до 6,34 тис. грн, на листопад - до 7,38 тис. грн, а наступні два місяці вона становила 7,75-7,78 тис. грн. У лютому 2017 року ціна газу для таких споживачів становила 9,21 тис. грн (всі - з ПДВ).

В Україні з 1 жовтня 2015 року скасовано державне регулювання цін на газ для всіх категорій споживачів, окрім населення і ТКЕ для потреб населення. Із того часу "Нафтогаз України" постачає газ промисловим споживачам, бюджетним організаціям та іншим суб'єктам господарювання на ринкових умовах.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом із транзиту та зберігання природного газу в підземних сховищах, а також із транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.

ВАЖЛИВЕ

У 2017 році на розробку та закупівлю нових зразків озброєнь передбачено 9 млрд грн

Один український військовий дістав поранення в районі донецького аеропорту

Київський апеляційний госпсуд залишив у силі штраф АМКУ з "Газпрому" на 172 млрд грн

Загроза повномасштабного вторгнення з боку РФ зберігається

РФ може використати військовий контингент у Придністров'ї для атаки на Україну

ОСТАННЄ

Поліція повідомила про завершення акції біля ВР, грубих порушень не зафіксовано

Порошенко доручив Полтораку завершити перехід на нову систему продзабезпечення ЗСУ до 2019 року

Україна відмовилася від мобілізації, але зберігає призов на строкову службу

Від початку року на контракт до ЗСУ прийнято 4,5 тис. людей - Порошенко

Авіавлада спростовує інформацію про закриття повітряного простору України для приватних літаків

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
сравнить цены на умные часы
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА