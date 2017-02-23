Нардеп Тарута оскаржує в суді призначення Гонтаревої главою НБУ

Позафракційний народний депутат Сергій Тарута звернувся до Вищого адміністративного суду України з вимогою скасувати постанову Верховної Ради про призначення Валерії Гонтаревої на посаду голови Національного банку України.

У позові, поданому С. Тарутою спільно з громадською організацією "Національне благо України", що обстоює права вкладників ліквідованих банків, вказується, що призначаючи В. Гонтареву в червні 2014 року, парламент порушив норми Конституції і трьох законів України.

"Законних підстав для звільнення Гонтаревої сьогодні більш ніж достатньо. Процедури її призначення порушені грубим чином. Ця особа вже встигла завдати країні шкоди, що обчислюється десятками мільярдів доларів. Її потрібно негайно усунути від посади і віддати під суд", – заявив С. Тарута агентству "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, у поданому позові йдеться про те, що апарат Верховної Ради не провів спеціальну перевірку В. Гонтаревої як кандидата на посаду глави НБУ, яка є обов'язковою, і це було проігноровано профільним комітетом парламенту.

Також перед голосуванням проекту постанови про призначення В. Гонтаревої у сесійній залі парламенту не проводився процес представлення та обговорення її кандидатури.

Усе це суперечить частині 1 статті 24 Конституції України, статті 11 закону про протидію корупції, статей 3 і 50 закону про комітети Верховної Ради і статті 207 про регламент Верховної Ради України.

С. Тарута є ініціатором кампанії за відставку голови НБУ В. Гонтаревої. Депутат – автор брошури "Гонтарева. Загроза економічній безпеці України", в якій йдеться про негативний вплив дій В. Гонтаревої на посаді голови НБУ на економічну ситуацію в країні, а також про її можливу причетність до корупційних схем. Він неодноразово заявляв про необхідність створення в парламенті тимчасової слідчої комісії з розслідування його діяльності, ініціювала подання в НАБУ заяви про вчинення В. Гонтаревою кримінального злочину, який підписали 35 народних депутатів.