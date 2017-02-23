Майже половина опитаних українців готова протестувати проти дій влади, але більшість із них лише в рамках виборів - соцопитування

48,5% опитаних українців готові брати участь у певних акціях соціального протесту, але переважна більшість із них виключно в мирних його формах, свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 2-12 грудня 2016 року.

Серед тих, хто готовий брати участь у певних акціях протесту, найбільша кількість опитаних заявила про готовність брати участь у виборчій кампанії - 35,4%. У КМІС відзначають дискусійність тези, чи є участь у виборах формою соціального протесту, оскільки частина тих, хто обрав цю відповідь, розглядає вибори як можливість висловити свій протест владі, але інша частина до влади лояльна.

У зборі підписів під колективними відозвами, вимогами та закликами готові взяти участь 15,5% опитаних, а в санкціонованих мітингах і демонстраціях - 11,9%. Найменш популярним видом протестних акцій є створення незалежних від владних структур збройних формувань (0,7%) і захоплення будівель (0,9%). "Це свідчить про те, що якщо українці й готові брати участь в акціях протесту, то зазвичай мирним шляхом", - зазначено в прес-релізі, оприлюдненому на сайті КМІС.

За останні два роки готовність українців брати участь в акціях протесту зросла (із 43% у грудні 2014 року). Проте зростання пов'язане насамперед зі зменшенням кількості людей, які не готові брати участь у жодних акціях (з 49% до 46% з грудня 2015 по грудень 2016 року), та зі зростанням кількості тих, хто має намір брати участь у виборчій кампанії (з 29% до 35%). Що ж до основних форм протесту, то кількість готових брати в них участь дещо знизилася, найбільше (з 16% до 12%) - в санкціонованих мітингах і демонстраціях.

Найвищу готовність до участі в акціях протесту демонструють жителі Східної України (Харківська та підконтрольні частини Донецької та Луганської областей) - 57,2%, за ними йдуть жителі південної України (Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська та Херсонська області) - 50%, далі - Західної України (разом із Хмельницькою областю) - 49,2%, і найменший відсоток готовності до участі в акціях протесту показують жителі Центрального регіону України (разом із Кіровоградською областю) - 43,5%.

Опитування проводилося в 110 населених пунктах в усіх областях України, окрім Криму, за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. Методом інтерв'ю було опитано 2 тис. 40 респондентів. Опитування в Луганській та Донецькій областях проводилося лише на підконтрольній українській владі території.