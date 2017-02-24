Артеменко прибув на допит до Генпрокуратури

Народний депутат України (позафракційний, виключений з фракції Радикальної партії) Андрій Артеменко в п'ятницю вранці прибув на допит до Генеральної прокуратуи і запевняє, що не планує виїжджати з країни.

"Не дочекаєтеся (що я покину України – ІФ). Я в Києві, я йду на допит на підставі повідомлення в пресі, тому що порядок так і не отримав", - сказав він журналістам перед допитом, зазначивши, що отримав повістку на понеділок, 27 лютого, на 10.00 та проанонсував свою прес-конференцію об 11.00 також у понеділок.

Щодо публікації в газеті New York Times А. Артеменко зазначив: "Я розумію, що з тієї ініціативи, яку я оприлюднив у Нью-Йорку, преса витягла лише одну фразу, яка була б розкручена, - оренда Криму, і не звернула уваги на все те, що я насправді хотів донести нашому народу".

Як повідомлялося, газета New York Times повідомила, що А. Артеменко передав адміністрації президента США Дональда Трампа підготовлений ним план врегулювання конфлікту на сході України. План, зокрема, передбачає проведення загальноукраїнського референдуму про передачу Україною Росії Криму "в оренду на термін від 50 до 100 років", а також "виведення російських військ зі східної України".

План А. Артеменка, за даними видання, було передано на той час помічнику Д. Трампа з національної безпеки Майклу Флінну, який потім пішов у відставку, через особистого адвоката американського президента Майкла Коена, який, як звертає увагу газета, одружений на українці.

За заявою А. Артеменка, його план підтримали радники російського президента, з якими він контактував.

20 лютого народний депутат фракції БПП Сергій Лещенко заявив, що, за його інформацією, "план Артеменка - насправді план Льовочкіна-Бойка/Суркова". "Бойко нещодавно був у Москві на зустрічах, Артеменко ж виконав роль посильного, а в подальшому відіграватиме роль фронтмена", - написав він на сторінці в Facebook.

У партії "Опозиційний блок" заперечують будь-яке відношення до плану А. Артеменка.

Органи прокуратури розслідують виробництво проти А. Артеменка за антидержавні дії у співпраці з РФ, не виключено, що до Верховної Ради буде внесено подання про зняття з нього депутатської недоторканності.