Допит депутата Артеменка продовжиться в понеділок, він залишається свідком у справі - прокурор

Допит виключеного з фракції Радикальної партії народного депутата Андрія Артеменка призупинений і продовжиться в понеділок, заявив прокурор Генеральної прокуратури Микола Мерет.

"Допит не було завершено, його призупинено до понеділка", - розповів М.Мерет журналістам у п'ятницю.

На запитання, коли розпочнеться засідання 27 лютого, він відповів: "Якщо я не помиляюся, після обіду".

За словами прокурора, А.Артеменка викликали на допит для надання пояснень щодо отриманої інформації, і він дав відповідні пояснення. "На цей час його допитують як свідка", - сказав М.Мерет, уточнивши, що відповідне кримінальне провадження розпочато за ст.111 Кримінального кодексу (державна зрада).

"Про підозру ніхто не говорить, наразі перевіряється інформація, яка є в засобах масової інформації. Тому про підозру пану Артеменку наразі ніхто не повідомляв", - додав він.

На запитання, чи співпрацює А.Артеменко зі слідством, М.Мерет сказав: "Так, він свідчить". Також, за словами прокурора, парламентар приходив на допит з адвокатом.

Прокурор також спростував інформацію про те, що стосовно А.Артеменка вже введено або може бути введено заборону на виїзд з України. "Прокуратура АР Крим не подавала ніяких документів щодо заборони на цей час", - сказав він.

Про суть проведеного в понеділок допиту М.Мерет не повідомив, пославшись на те, що слідство триває, але заявив, що після ухвалення процесуального рішення цю інформацію буде оприлюднено.

Як повідомлялося, газета New York Times повідомила, що український депутат А.Артеменко передав адміністрації президента США Дональда Трампа підготовлений ним план врегулювання українського конфлікту. План, зокрема, передбачає проведення загальноукраїнського референдуму про передачу Україною Росії Криму "в оренду терміном від 50 до 100 років", а також "виведення російських військ зі Східної України".

План А.Артеменка, за даними видання, було передано Майклу Флінну, який на той час був помічником Д.Трампа з питань національної безпеки, а потім пішов у відставку, через особистого адвоката американського президента Майкла Коена, який, як звертає увагу газета, одружений на українці.

За заявою А.Артеменка, його план підтримали радники російського президента, з якими він контактував.

20 лютого народний депутат фракції "БПП" Сергій Лещенко заявив, що, за його інформацією, "план Артеменка - насправді план Льовочкіна-Бойка/Суркова". "Бойко нещодавно був у Москві на зустрічах, Артеменко ж виконав роль посильного, а в подальшому відіграватиме роль фронтмена", - написав він на сторінці у Facebook.

У партії "Опозиційний блок" заперечують будь-яку причетність до плану А.Артеменка. "Звісно, ніякого відношення ні я, ні Юрій Бойко, ні партія "Опозиційний блок" до так званого плану Артеменка не маємо", - повідомив С.Льовочкін, додавши, що партія послідовно виступає за негайне та невідкладне виконання Мінських домовленостей як єдиного легітимного плану повернення миру в Україну.