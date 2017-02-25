На "Євробаченні-2017" Україну представлятиме рок-група O.Torvald

На пісенному конкурсі "Євробачення-2017", який пройде в травні в Києві, буде представляти рок-група O.Torvald .

У фіналі національного відбору вони отримали 10 балів (5 від телеглядачів і 5 від трьох суддів: Джамали, Андрія Данилка та Костянтина Меладзе). Стільки ж балів отримала Tayanna, але оскільки від глядачів вона отримала тільки 4 бали, то, згідно з правилами, переможцем конкурсу стали O.Torvald.

Група O.Torvald була заснована в Полтаві в 2005 році. У 2006 році музиканти переїхали до Києва. Група випустила вже 6 альбомів.

Євробачення - 2017. Результати голосування. Національний відбір