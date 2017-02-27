Парасюк: Cформовано три мобільні групи для контролю КПВВ "Новотроїцьке", через які проходять "гумконвої"

Три мобільні групи сформовані для контролю контрольного пункту в'їзду/виїзду "Новотроїцьке" і об'їзних шляхів", - заявив народний депутат Володимир Парасюк на своїй сторінці на Facebook.

"Організовано редут "Соловейко" та сформовано три мобільні групи, що контролюватимуть КПВВ "Новотроїцьке" через яке проходять "гумконвої" Ахметова. Також здійснюватиметься патрулювання об'їзних шляхів, якими переміщується контрабанда", - йдеться в повідомленні.

Він також відзначив, що поїзди з окупованого Донецька до Маріуполя не їздять – пошкоджено залізничну гілку.