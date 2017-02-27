Події

10:59 27.02.2017

Парасюк: Cформовано три мобільні групи для контролю КПВВ "Новотроїцьке", через які проходять "гумконвої"

Три мобільні групи сформовані для контролю контрольного пункту в'їзду/виїзду "Новотроїцьке" і об'їзних шляхів", - заявив народний депутат Володимир Парасюк на своїй сторінці на Facebook.

"Організовано редут "Соловейко" та сформовано три мобільні групи, що контролюватимуть КПВВ "Новотроїцьке" через яке проходять "гумконвої" Ахметова. Також здійснюватиметься патрулювання об'їзних шляхів, якими переміщується контрабанда", - йдеться в повідомленні.

Він також відзначив, що поїзди з окупованого Донецька до Маріуполя не їздять – пошкоджено залізничну гілку.

ВАЖЛИВЕ

Десятеро осіб загинули, півсотні травмовані за неділю на дорогах України

В Авдіївці все ще відсутня електроенергія, вода подається за графіком

Нацбанк України спростовує інформацію про відставку Гонтаревої

Глави "ДНР" і "ЛНР" зажадали від Києва зняти блокаду Донбасу, інакше візьмуть під контроль підприємства, що зберігають українську юрисдикцію

Четверо українських військових поранені за добу в зоні АТО

ОСТАННЄ

У штабі Ахметова заявляють, що гумдопомогу доставляють незахищеним категоріям населення Донбасу у відповідності з законодавством

Скоротити кредити пов'язаним особам мають 36 банків - НБУ

У Львові чоловік обстріляв будівлю лікарні з пневматичного пістолета

СБУ ліквідувала в Сумах незаконний канал телефонного зв'язку, контрольований з Росії

У Львівській області освятили відновлений пам'ятник загиблим у Гуті Пеняцькій

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/catalog786.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА