Події

11:33 28.02.2017

Суд продовжив арешт Єфремову

Старобільський районний суд Луганської області задовольнив клопотання прокуратури щодо продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді VII скликання Олександра Єфремова.

На засіданні у вівторок суд продовжив йому термін арешту до 28 квітня.

Попередній термін запобіжного заходу, обраний О.Єфремову Старобільським судом, закінчувався 17 березня.

Після цього за клопотанням адвокатів О.Єфремова суд оголосив перерву в засіданні до 13 березня для того, щоб сторона захисту могла ознайомитися з матеріалами справами, переданими прокуратурою.

Суд також поінформував учасників процесу про складений графік засідань на середину березня. Судові засідання призначено на 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22 і 23 березня.

О.Єфремова затримали за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня 2016 року в аеропорту Києва. Йому також інкримінують підтримку самопроголошеної "ЛНР", а також незаконне заволодіння майном "Луганськвугілля".

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