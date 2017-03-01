Список СБУ налічує 113 полонених, відомо місцезнаходження 59, ОРДЛО підтверджує 47

Список утримуваних в ОРДЛО осіб, наданий Службою безпеки України, наразі налічує 113 осіб, в ОРДЛО підтверджують лише 47, повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

"На сьогоднішній день у списку СБУ 113 осіб, ОРДЛО підтверджують лише 47, ми ж знаємо місцезнаходження 59", - написала вона на своїй сторінці в Facebook у середу.

За її словами, українська сторона в Мінську знову порушувала питання коректності інформації, що надається ОРДЛО. "Наприклад, рік ми розшукували людину, подаючи у всіх списках, і його нам не підтверджували, а з'ясувалося, що цей чоловік у Макіївській колонії. Є й більш дивні історії", - навела приклад І. Геращенко.

Крім того, зазначила вона, українська сторона ще раз порушила питання негайного допуску Міжнародного комітету Червоного Хреста до в'язниці на окупованих територіях.

"Ми вимагаємо, щоб заручники могли отримувати листи, передачі, телефонувати рідним. Немає пояснення, чому в рамках мінської групи вже два роки ці питання блокуються (хоча ми кожен раз їх порушуємо), чому МКЧХ не може передати листи, чому хлопці вже 9 місяців не можуть телефонувати рідним. І лише ті, кому сприяє Москва, такий доступ отримують, можуть передати листи і посилки", - дивується представник України в гуманітарній підгрупі.