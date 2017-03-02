Події

10:30 02.03.2017

Російська сторона в СЦКК дала гарантії додержання режиму тиші у районі ДФС, фахівці оглядають територію – Жебрівський

Мінери і вибухотехніки разом із представниками СЦКК прибули для огляду та розмінування території Донецької фільтрувальної станції (ДФС) після надання письмових гарантій з російської сторони щодо додержання режиму тиші, повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Підрозділ саперів і вибухотехніків ДСНС разом із представниками СЦКК вийшло на огляд та розмінування території Донецької фільтрувальної станції. Після цього на станцію зайде ремонтна бригада КП "Вода Донбасу" спільно з представниками місії ОБСЄ, щоб розпочати відновлювальні роботи", - написав він на сторінці в Facebook у четвер уранці.

За словами П. Жебрівського, російська сторона в СЦКК надала письмові гарантії режиму тиші у районі ДФС, хоча вранці бойовики з танків і мінометів обстрілювали позиції українських військових навколо Авдіївки, зокрема, промзону.

"За попередніми оцінками фахівців КП, для відновлювальних робіт на ДФС потрібно 2-3 дні", - зазначив голова ОблВЦА.

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