Нацрада з телерадіомовлення не продовжила київську ліцензію "Радио Вести"

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення відмовився продовжувати ліцензію на мовлення ТОВ "ТРК "ДИВОСВІТ" (Київ, мовить під логотипом "Радио Вести"), термін якої закінчився в лютому 2017 року.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", таке рішення регулятор прийняв на засіданні в п'ятницю.

Як зазначила під час засідання заступник голови Нацради Уляна Фещук, у разі, якщо ліцензіат порушував умови видачі ліцензії, регулятор має право не продовжувати її дію.

"Я хочу нагадати, що у компанії є чотири попередження. Одне з них було накладено через пряму мову в ефірі представників бойовиків в Донецьку, в якій були прямі заклики до сепаратизму. Друге попереджені було за перешкоджання законній діяльності Нацради, у вигляді ненадання радіостанцією запису ефіру та інших фактів. Крім того, було попередження за присутність в ефірі Тетяни Монтян, мова якої ображала честь і гідність, та не була припинена журналістом", - зазначила У. Фещук.

Як повідомлялося, 23 лютого Нацрада з телерадіомовлення відмовився продовжувати ліцензію ТОВ "Телерадіовидавнича компанія "Майстер", (Харків, мовить під логотипом "Радио Вести").

"Радио Вести" вийшло в ефір у березні 2014 року, входить до медіахолдингу "Вести Україна" і здійснювало мовлення у Києві, Харкові та Дніпрі. Медіахолдинг пов'язують з втікачем-екс-міністром доходів і зборів Олександром Клименком, що був при владі за часів президентства Віктора Януковича.

Згідно з інформацією на сайті холдингу, власником 99% ТОВ "ЄС Продакшен Груп" на кінець 2015 року було ТОВ "АйДжи Медіа Україна", яке, у свою чергу, на 100% належало Media Holding Vesti Ukraine Ltd. (Кіпр). Власником 80% кіпрської компанії був житель Авдіївки Денис Мозговий, ще 20% через компанію Nederman Limited контролювала Тетяна Александрова з Донецька.

"ЄС Продакшен Груп" в 2015 році збільшило виторг на 62,7% – до 29,36 млн грн, його чистий прибуток скоротився в 4,4 рази – до 0,56 млн грн.