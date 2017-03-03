Події

14:43 03.03.2017

Нацрада з телерадіомовлення не продовжила київську ліцензію "Радио Вести"

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення відмовився продовжувати ліцензію на мовлення ТОВ "ТРК "ДИВОСВІТ" (Київ, мовить під логотипом "Радио Вести"), термін якої закінчився в лютому 2017 року.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", таке рішення регулятор прийняв на засіданні в п'ятницю.

Як зазначила під час засідання заступник голови Нацради Уляна Фещук, у разі, якщо ліцензіат порушував умови видачі ліцензії, регулятор має право не продовжувати її дію.

"Я хочу нагадати, що у компанії є чотири попередження. Одне з них було накладено через пряму мову в ефірі представників бойовиків в Донецьку, в якій були прямі заклики до сепаратизму. Друге попереджені було за перешкоджання законній діяльності Нацради, у вигляді ненадання радіостанцією запису ефіру та інших фактів. Крім того, було попередження за присутність в ефірі Тетяни Монтян, мова якої ображала честь і гідність, та не була припинена журналістом", - зазначила У. Фещук.

Як повідомлялося, 23 лютого Нацрада з телерадіомовлення відмовився продовжувати ліцензію ТОВ "Телерадіовидавнича компанія "Майстер", (Харків, мовить під логотипом "Радио Вести").

"Радио Вести" вийшло в ефір у березні 2014 року, входить до медіахолдингу "Вести Україна" і здійснювало мовлення у Києві, Харкові та Дніпрі. Медіахолдинг пов'язують з втікачем-екс-міністром доходів і зборів Олександром Клименком, що був при владі за часів президентства Віктора Януковича.

Згідно з інформацією на сайті холдингу, власником 99% ТОВ "ЄС Продакшен Груп" на кінець 2015 року було ТОВ "АйДжи Медіа Україна", яке, у свою чергу, на 100% належало Media Holding Vesti Ukraine Ltd. (Кіпр). Власником 80% кіпрської компанії був житель Авдіївки Денис Мозговий, ще 20% через компанію Nederman Limited контролювала Тетяна Александрова з Донецька.

"ЄС Продакшен Груп" в 2015 році збільшило виторг на 62,7% – до 29,36 млн грн, його чистий прибуток скоротився в 4,4 рази – до 0,56 млн грн.

ВАЖЛИВЕ

Порошенко: Влада не допустить дестабілізації в країні

Порошенко визначає завдання відновити кредитування українського виробника

Насірова офіційно затримано, біля його палати чергують правоохоронці – НАБУ

Рада ЄС подовжила санкції стосовно Януковича та ряду колишніх українських чиновників

Кабмін усунув голову ДФС Насірова від виконання обов'язків на час слідства

ОСТАННЄ

Порошенко пообіцяв ХТЗ допомогти вийти на нові ринки збуту

Екс-керівникові Держуправління справами Тарасюку повідомлено про підозру у справі заволодіння "Межигір'ям" – Луценко

У центрі Києва відбулася акція захисту прав працівників секс-індустрії

"Укрзалізниця" в січні-2017 збільшила дохід на чверть - Балчун

Ярославський зацікавлений у придбанні лише контрольного пакета "Турбоатома"

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа контроллеров
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА