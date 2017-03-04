Українці до 8 березня шукають в Інтернеті привітання танкістці і подарунок свекрусі, у якої все є

Українські користувачі робили запити в пошукачі "Яндекс" про Міжнародний жіночий день на початку березня понад 2 млн разів, кількість запитів досягає піку вранці 8 березня.

Як повідомляє прес-служба компанії "Яндекс. Україна", до 8 березня українці найчастіше хочуть знайти в Інтернеті: привітання; вірші; листівки; картинки; подарунки; СМС; пісні та плейкасти.

А щодо привітань, то найчастіше шукають смішні короткі тексти. Трапляються і оригінальні запити: "християнські вітання про 8 березня", "угарне привітання подрузі на 8 березня" або "привітання з 8 березня хорошій людині".

Одним із головних атрибутів свята українці вважають листівки (кожен десятий запит). Переважно цікавляться, як зробити або намалювати їх самостійно. Є і незвичні запити: "забійні листівки з 8 березня", "вітальні листівки 8 березня з білими ведмедями", "листівка з 8 березня для бізнес-леді".

Дані "Яндекса" свідчать про те, що більшість має намір робити подарунок на 8 березня власноруч. Більше ніж половина запитів про подарунки містить фразу "своїми руками": "який подарунок можна подарувати вчителю танців на 8 березня своїми руками", "топ 10 як зробити подарунок мамі на 8 березня за 5 хвилин з папірового папіру своїми руками".

Загалом українці найбільше цікавляться подарунками та привітаннями для мами, на другому місці за кількістю запитів - подруги, на третьому – колеги (колег). Деякі користувачі намагалися знайти "що подарувати свекрусі на 8 березня, у якої все є" або "привітання з 8 березня колишній дружині". Шукають привітання і для представниць різних професій: "вірш на 8 березня вчителю математики", "привітання з 8 березня танкістці", "з 8 березня привітання гол. бухгалтеру".

Кілька оригінальних запитів українських користувачів про 8 березня: "як красиво описати подарунок чоловіка і сина на 8 березня під фото", "саморобки на 8 березня своїми руками в дитячому садку з ватних дисків", "яку зачіску може зробити дитина на 8 березня бабусі", "як зробити вазу-цукерницю нитками зубочистками з картоном на 8 березня" тощо.