Події

15:00 05.03.2017

Засідання комісії з розслідування аварії на шахті "Степова" відбудеться 6 березня - Зубко

У понеділок, 6 березня, відбудеться засідання урядової комісії з розслідування причин виникнення надзвичайної ситуації, що сталася 2 березня 2017 року в с. Глухів Сокальського району Львівської області на відокремленому підрозділі "Шахта "Степова" ДП "Львіввугілля", повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

"Мета - з'ясувати причини аварії, що призвела до загибелі і поранень людей, зсередини отримати інформацію, що саме не спрацювало: інструкції з безпеки, або їх невиконання, забезпечення системами безпеки або їх несправність. Гірничорудна справа важка, але має бути безпечною при виконанні інструкцій, дотримання технології, вчасно проведених регламентних робіт", - зазначив віце-прем'єр.

Рішення про утворення урядової комісії було ухвалено на засіданні уряду 3 березня 2017 року. Її очолив Р.Зубко.

Як повідомлялося, 2 березня опівдні на шахті "Степова" стався вибух з наступним обваленням породи. Внаслідок вибуху загинули 8 гірників. Наразі на лікуванні перебувають 23 гірники.

ВАЖЛИВЕ

Насіров може брати участь у судових засіданнях за станом здоров'я

Один український військовий загинув, 12 поранені і травмовані в зоні АТО в суботу

Насіров може брати участь у засіданні суду, зазначають прокурори

Боєць ЗСУ загинув, 12 – поранені або травмовані в зоні АТО, зафіксовано 110 обстрілів з боку бойовиків

Насірова перевезли в інший медзаклад

ОСТАННЄ

Насірова доставили до суду з "Феофанії" під відповідальність детективів НАБУ

Порошенко уповноважив Реву на укладення угоди з ФРН про соцзабезпечення

Шахта "Степова" відновить роботу до понеділка

Клімкін подякував депутатам парламенту Португалії за визнання голодомору в Україні геноцидом

Насіров готовий взяти участь у суді щодо обрання запобіжного заходу після одужання

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
телефонные чехлы
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА