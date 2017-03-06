Кримінальні провадження за підозрою Іванющенка об'єднані, досудове розслідування триває

Управління Генеральної прокуратури України з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, продовжує досудове слідство у кримінальному провадженні за підозрою екс-нардепа з Партії регіонів Юрія Іванющенка в організації розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, а також в організації вимагання за попередньою змовою.

Як повідомили в понеділок в прес-службі Генпрокуратури, 29 грудня 2014 року колишньому народному депутату України Ю. Іванющенку повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України за фактом організації розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, в сумі близько 177 млн грн під час укладення договорів між ДП "Держекоінвест" та ТОВ "Карпатибудінвест" і ч. 3 ст. 368-2 Кримінального кодексу України за фактом одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах у сумі близько 650 млн грн.

"У цьому випадку йдеться про розкрадання кіотських грошей, виділених на виконання капітального ремонту 38 об'єктів соціальної сфери у Луганській області, тобто в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Тому, наразі не видається можливим проведення необхідних процесуальних дій, зокрема експертиз, для завершення розслідування кримінального провадження за цим фактом", - зазначено в повідомленні.

Крім того, як наголошується, Генпрокуратура проводить досудове слідство у кримінальному провадженні за підозрою Ю. Іванющенка у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Як повідомили в Генпрокуратурі, під час розслідування зазначеного кримінального провадження 27 вересня 2016 року повідомлено про підозру Ю. Іванющенку та двом іншим особам у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України за фактом організації вимагання за попередньою змовою групою осіб частки у статутному фонді ТОВ "Промринок", що завдало матеріальної шкоди потерпілим у великих розмірах та організації підписання, за попередньою змовою групою осіб завідомо підробленого документа.

За інформацією Генпрокуратури, Ю. Іванющенку 7 жовтня 2015 року в зазначеному провадженні оголошено в розшук, а 1 березня 2017 року кримінальні провадження об'єднані в одне провадження.

Досудове розслідування за цими фактами триває.

"Прокуратура вживатиме всіх передбачених законом заходів, щоб арешти, накладені на майно підозрюваного Ю. Іванющенка були збережені у рамках подальшого розслідування об'єднаного кримінального провадження", - повідомили в Генпрокуратурі.

Як повідомлялося, 28 лютого 2017 р. генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Верховний суд України закрив всі кримінальні провадження щодо Ю. Іванющенка: "Сьогодні дізнався, що Верховний суд без попередження прокуратури ухвалив рішення закрити всі справи Іванющенка".

Генпрокурор зазначив, що це зроблено "саме перед продовженням санкцій ЄС до арештованих активів Януковича і компанії".

У свою чергу Верховний суд України заявив, що не закривав кримінальні провадження щодо Ю. Іванющенка, а по суті не переглядали рішення судів попередніх інстанцій.