Події

13:01 07.03.2017

Представництво ЄС вказало на необхідність створення незалежного Антикорупційного суду в Україні

Голова представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі відзначає важливість створення в Україні Антикорупційного суду, а також наголошує на важливості незалежної роботи антикорупційних органів.

"Мінгареллі: боротьба з корупцією - головний виклик, для цього Україна потребує спеціалізованих антикорупційних судах", - цитує слова Х. Мінгареллі прес-служба Представництва ЄС в Україні в "Твіттері" у вівторок.

Глава представництва також наголосив, що антикорупційні органи України мають діяти незалежно, а аудит роботи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) мають проводити незалежні фахівці.

"НАБУ і САП роблять важливу роботу, особливо в останні дні; приємно бачити, коли суди вдаються до дій... Важливо, що майбутній аудит НАБУ проводитимуть незалежні фахівці", - зазначив Х. Мінгареллі.

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