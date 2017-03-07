Рада ЄС затвердила поправки про посилення контролю на зовнішніх кордонах Шенгенської зони

Рада ЄС ухвалила у вівторок постанову про внесення змін до Шенгенського кодексу, що передбачають посилення контролю на зовнішніх кордонах із використанням відповідних баз даних.

"Зміцнення нашого контролю на зовнішніх кордонах є важливим інструментом для боротьби проти терористичної загрози в Європі і для підвищення безпеки наших громадян. Систематичні перевірки на зовнішніх кордонах нададуть нам засоби для усунення потенційних ризиків для внутрішньої безпеки, зокрема тих, що надходять від бойовиків (із регіонів військових дій - ІФ)", - заявив міністр внутрішніх справ і національної безпеки головуючої в Раді ЄС Мальти Кармело Абела.

У комюніке Ради ЄС, поширеному в Брюсселі його прес-службою, пояснюється, що прийняті поправки зобов'язують держави-члени проводити систематичні перевірки через відповідні бази даних за всіма особами, зокрема й тими, які користуються правом вільного пересування за законодавством ЄС (тобто громадянам ЄС та членам їхніх сімей, які не є громадянами союзу) при перетині зовнішніх кордонів.

Бази даних, за якими проводитимуться перевірки, містять Шенгенську інформаційну систему (SIS) і базу даних Інтерполу про викрадені та втрачені проїздні документи (SLTD). Такий контроль також дозволить державам-членам перевіряти, чи ті чи інші особи не становлять загрози для державної політики, внутрішньої безпеки або здоров'я громадян. Ці заходи поширюються на всі зовнішні кордони (повітряні, морські і сухопутні) як при в'їзді, так і на виїзді.

Нові правила передбачають випадки, коли систематичні перевірки баз даних можуть призвести до непропорційного впливу на потоки людей, що перетинають морський або сухопутний кордони. Тоді державам-членам дозволяється проводити лише цілеспрямовані перевірки за умови, що це не призведе до ризиків, пов'язаних з внутрішньою безпекою, державною політикою, міжнародними відносинами держав-членів і не створить загрози для здоров'я громадян".

Що стосується повітряних кордонів, держави-члени можуть проводити лише цілеспрямовані перевірки баз даних протягом перехідного періоду в 6 місяців після вступу в силу нового положення. Цей період може бути продовжено до 18 місяців у виняткових випадках, коли існують інфраструктурні труднощі, що вимагають більш тривалого періоду для внесення необхідних змін.

Тепер Рада ЄС та Європейський парламент мають підписати постанову. Підписаний текст буде опубліковано в "Офіційному журналі" ЄС і набуде чинності через 20 днів, повідомила прес-служба ради.