Штаб блокади не має наміру виконувати заборону Аброськіна на ввезення зброї до Донецької області

У "Штабі блокади торгівлі з окупантами" заявили, що рішення начальника ГУ Нацполіції в Донецькій області В'ячеслава Аброськіна про заборону на ввезення на територію області офіційно зареєстрованої зброї є незаконним, у зв'язку з чим не мають наміру його виконувати.

"Обмеження прав громадян, введені за бажанням начальника Нацполіції в Донецькій області - є незаконними, отже виконуватися Штабом не будуть", - йдеться в заяві Штабу, оприлюдненому на офіційній сторінці у Facebook.

Пояснюючи свою позицію, в "Штабі блокади торгівлі з окупантами" наводять зміст ст. 19 Конституції України. "Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України".

У вівторок, 7 березня, поліція Донецької області за розпорядженням свого начальника В. Аброськіна заборонила ввезення на територію області зброї, навіть якщо є дозвіл на володіння нею.

"У той час, коли полювання на Донеччині заборонено, питання, навіщо люди везуть зброю через блокпости, залишається відкритим. Тому я прийняв рішення у разі виявлення в людей на блокпостах вогнепальної зброї просити їх на час здавати зброю до відділення поліції. У випадку, якщо людина відмовлятиметься, заборонити подальший в'їзд. В зоні проведення АТО ми не можемо дозволити собі таку розкіш, щоб люди розгулювали вулицями зі зброєю", - процитував Відділ комунікації поліції Донецької області В. Аброськіна.

У зв'язку з цим розпорядженням поліція Донецької області закликала людей не перевозити такі предмети, а громадян, які все ж вирішили проїхати через блокпост зі зброєю, самостійно здавати її у відділення поліції на строк, який людина перебуває на території Донецької області.