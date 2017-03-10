Ніяких допитів Януковича на території РФ у присутності представників Генпрокуратури України не буде

Українські правоохоронці не братимуть участі в допиті екс-президента України Віктора Януковича на території РФ, заявляє прокурор Головної військової прокуратури України Руслан Кравченко.

"Підозрюваний Янукович мав бути у суді і відповідати перед українським судом. Тільки так. Ніяких допитів у присутності представників Генеральної прокуратури України не буде", - сказав Р.Кравченко в ефірі телеканалу "112. Україна" в четвер.

Прокурор зазначив, що В.Янукович переховується від органів досудового слідства і суду за межами території України, на території РФ. "Він підозрюваний, і відповідно до визначення слідчого судді має бути затриманий і доставлений до суду", - вказав він.

Р.Кравченко також вважає, що Російська Федерація має не заявляти, що готова допитати підозрюваного В.Януковича, а повинна була зробити це чотири місяці тому. "Тому якщо Російська Федерація готова, то нехай виконує запит", - сказав він.

Прокурор пояснив, що на території РФ він або слідчий, який здійснює досудове розслідування, не мають права допитувати В.Януковича. "Це можуть робити лише правоохоронні органи РФ, а ми можемо лише бути присутніми під час допиту. Але ви ж розумієте, що український прокурор або слідчий мають затримати підозрюваного Януковича і доправити його до суду?", - зазначив Р.Кравченко.

Як повідомлялося, Генеральна прокуратура РФ у відповідь на запит Генпрокуратури України повідомила, що готова організувати допит екс-президента України В.Януковича на території РФ у присутності українських слідчих. "У зв'язку з перебуванням Януковича В.Ф. на території Росії Генеральна прокуратура Російської Федерації готова розглянути питання про організацію його допиту в присутності представників правоохоронних органів України", - йдеться у відповіді Генпрокуратури РФ на запит Генеральної прокуратури України, копія якого є в розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".