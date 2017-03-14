"Наш край" вимагає від Верховної Ради заборонити уряду збільшувати борг України

Верховна Рада має ухвалити постанову, що забороняє уряду підписувати будь-які документи з кредиторами без схвалення парламенту, заявляє депутат від партії "Наш край" Сергій Шахов.

За його словами, ні суспільству, ні парламенту нині нічого не відомо про всі умови, на яких влада бере новий кредит у Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"Влада збільшує борговий тягар країни з додатковими умовами, які позначаться на більшості українців, не отримавши на це згоди суспільства та його представників - народних депутатів. У парламентсько-президентській країні це неприпустимо. Верховна Рада має прийняти постанову, яка забороняє уряду підписувати будь-які документи з кредиторами без схвалення парламенту", - наголосив С. Шахов.

Він зазначив, що в пресу постійно просочуються уривки відомостей про умови, на яких влада бере новий кредит у МВФ.

"Суспільство та народні депутати не знають умов четвертого транша МВФ. Ми всі складаємо уявний "пазл" оновленого Меморандуму з МВФ за уривками заяв представників влади в соціальних мережах і повідомлень у ЗМІ. Українці навіть не підозрюють, які важливі зміни стануться в їхньому житті та за рахунок чого доведеться віддавати кредити, згоди на які вони не давали", - зазначив представник "Нашого краю".

Він переконаний, що приховування інформації про вимоги МВФ, суперечлива інформація та відсутність публічного обговорення свідчать про наявність у влади своїх інтересів.

"Якщо влада, у найгірших традиціях попередніх режимів, проштовхує свої інтереси за рахунок людей, то Верховна Рада має взяти відповідальність на себе і припинити цю ганебну практику. Жодне суспільно важливе рішення в Україні не може бути ухвалено без попередньої згоди Верховної Ради", - резюмував С. Шахов.