Чиновники "Київпастрансу" привласнили понад 30 млн грн

Служба безпеки України викрила привласнення понад 30 млн грн комунального підприємства (КП) "Київпастранс", повідомляє прес-центр СБУ.

"Посадовці КП уклали ряд правових угод з фіктивними підприємствами на придбання палива та запчастин. Незважаючи на повну оплату, товари або не поставляли, або поставляли за значно завищеною вартістю. Отримані суб'єктами господарювання кошти частково було переведено в готівку та розподілено між зацікавленими особами", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці провели 29 обшуків у службових і житлових приміщеннях фігурантів провадження, під час яких вилучили документи та носії інформації, що підтверджують протиправні угоди. Слідчі дії тривають.