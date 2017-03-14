Спалах АЧС зафіксовано на Херсонщині

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів (Держпродспоживслужба) за останні кілька днів отримала позитивні результати досліджень на африканську чуму свиней (АЧС) у Херсонській області.

Згідно з повідомленням на сайті Держпродспоживслужби, в особистому підсобному господарстві жителя с. Осокорівка (Херсонська обл.) було зареєстровано захворювання та загибель свиней.

Під час дослідження відібраних проб біоматеріалу в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи 11 березня встановлено діагноз АЧС.

Із метою координації дій із локалізації та ліквідації спалаху АЧС проведено засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Нововоронцовській райдержадміністрації, рішенням якої затверджено план щодо ліквідації АЧС, визначено межі епізоотичного осередку, зон захисту та нагляду.

В осередку захворювання вживають заходів з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС.

Африканська чума свиней - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Воно передається під час прямого контакту хворих і здорових тварин, через продукти зі свинини, кліщами та механічно (транспортними засобами, під час переміщення людей і тварин). Вакцини від АЧС немає.