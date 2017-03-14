Події

16:09 14.03.2017

Спалах АЧС зафіксовано на Херсонщині

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів (Держпродспоживслужба) за останні кілька днів отримала позитивні результати досліджень на африканську чуму свиней (АЧС) у Херсонській області.

Згідно з повідомленням на сайті Держпродспоживслужби, в особистому підсобному господарстві жителя с. Осокорівка (Херсонська обл.) було зареєстровано захворювання та загибель свиней.

Під час дослідження відібраних проб біоматеріалу в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи 11 березня встановлено діагноз АЧС.

Із метою координації дій із локалізації та ліквідації спалаху АЧС проведено засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Нововоронцовській райдержадміністрації, рішенням якої затверджено план щодо ліквідації АЧС, визначено межі епізоотичного осередку, зон захисту та нагляду.

В осередку захворювання вживають заходів з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС.

Африканська чума свиней - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Воно передається під час прямого контакту хворих і здорових тварин, через продукти зі свинини, кліщами та механічно (транспортними засобами, під час переміщення людей і тварин). Вакцини від АЧС немає.

ВАЖЛИВЕ

Янукович постане перед судом у заочному порядку

Порошенко за розширення санкцій проти РФ з огляду на "конфіскацію" українських підприємств в ОРДЛО та заборону торговельних відносин із ними

Україна і Туреччина домовилися про взаємний в'їзд громадян за ID-картками

Україна ратифікувала угоду з Люксембургом про уникнення подвійного оподаткування

Чиновники "Київпастрансу" привласнили понад 30 млн грн

ОСТАННЄ

Американська Thunderbird School of Global Management забезпечить навчання українських держменеджерів ОПК

Український рок-гурт O.Torvald виступить 22-м у фіналі Євробачення-2017

Україна готова до Євробачення-2017 - виконавчий директор конкурсу

Ситуація з ямами на українських дорогах в поточному році найгірша - глава "Укравтодору"

"Укрпошта" запровадила он-лайн сервіси оплати послуг та переказу коштів між банківськими картками

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/catalog4105.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА