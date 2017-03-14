ФДМ і ОПЗ оскаржать рішення суду щодо стягнення з хімпідприємства близько $250 млн на користь Ostchem

Фонд державного майна (ФДМ) і ПАТ "Одеський припортовий завод" оскаржать в апеляційній інстанції рішення Южного міського суду Одеської області про визнання вердикту Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма від 25 липня 2016 року щодо стягнення близько $250 млн з ОПЗ на користь Ostchem Дмитра Фірташа.

Як повідомила прес-служба ФДМ, відомство не погоджується з таким рішенням Южного міського суду.

Як повідомлялося, український суд першої інстанції визнав рішення Стокгольмського арбітражу про стягнення близько $250 млн з ОПЗ на користь Ostchem. За висновками українського суду, ОПЗ має виплатити Ostchem 6 млрд 813,296 млн грн у рахунок погашення боргу за газ та пені за ним.

Окрім Ostchem, ОПЗ заборгував також НАК "Нафтогаз України" за газ близько 1,5 млрд грн.

ОПЗ, що перебуває в держвласності, випускає хімічну продукцію, здійснює перевалювання аміаку на морський транспорт.