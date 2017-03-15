Події

09:50 15.03.2017

Централізованого електропостачання в Авдіївці немає - ДСНС

В Авдіївці станом на 7:00 немає централізованого електропостачання.

Як повідомляє прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій, теплопостачання міста відбувається централізовано за рахунок теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу. Створено запас води в міському резервуарі об'ємом 4 тис. куб. м.

Об'єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечено електроенергією від семи генераторів ДСНС.

До аварійно-відновлювальних робіт від ДСНС залучено 24 особи та 8 одиниць техніки.

Раніше, 14 березня, внаслідок бойових дій стався обрив повітряної високовольтної лінії електропередач 110 кВ, через що було припинено електропостачання Авдіївки, а також Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції.

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