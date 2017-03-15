Керівники операції в Княжичах будуть звинувачені в тяжких злочинах - Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що безпосередні керівники поліцейської операції в Княжичах Київська обл.), у результаті якої загинули п'ятеро правоохоронців, будуть звинувачені в тяжких злочинах, які не передбачають умовний термін.

"Ключове питання, що стало сигналом для стрільби. Експертиза встановила, що першим вистрілив один з працівників поліції охорони Київської області, який стояв за кам'яним парканом і вистрілив угору. Є різні версії: або він почув, що під'їжджав КОРД, і він дав знати, чи злякався психологічно, але цей постріл став спусковим гачком подальшої перестрілки", - заявив Ю. Луценко в ефірі телеканалу ZIK у вівторок.

Генпрокурор зазначив, що це справа характеризує "структурний хаос у поліції", у розслідуванні цієї справи зараз завершуються складні експертизи.

"Знаю точно, що керівництво цієї операції безпосередньо на місці буде звинувачено в дуже тяжких, особливо тяжких злочинах, які не передбачають "условки", - сказав Ю. Луценко.

Він наголосив, що може гарантувати, що справи підуть до суду, але не може гарантувати, що суд винесе обвинувальний вирок.

Як повідомлялося, під час спецоперації Нацполіції України і Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) із затримання грабіжників у с. Княжичі під Києвом рано вранці 4 грудня 2016 року через непередбачені обставини сталася перестрілка з працівниками Броварського відділу поліції охорони Управління поліції охорони, під час якої загинуло 5 правоохоронців.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що слідчі Генпрокуратури вбачають у діях тих, хто координував операцію правоохоронців, ознаки злочинної недбалості, що призвела до особливо тяжких наслідків. За словами Ю. Луценка, команда направити КОРД була хибною.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що 8 осіб звільнили і ще близько 12 покарають дисциплінарним стягненням за результатами розслідування перестрілки правоохоронців у с. Княжичі Київської області під час якої загинули 5 правоохоронців.