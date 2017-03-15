Події

11:52 15.03.2017

Порошенко: Правоохоронці затримуватимуть усіх учасників блокади зі зброєю

Президент України Петро Порошенко заявляє, що правоохоронці затримуватимуть усіх учасників блокади торгівлі з окупованими територіями, якщо в тих буде виявлено зброю.

"Ми завжди будемо з повагою ставитися до мирних учасників будь-яких мирних акцій, хай навіть ми і не поділяємо їхніх вимог. Однак усіх, хто на заклик організаторів приїхати зі зброєю їхатиме туди з автоматами, коктейлями Молотова або вибухівкою, гранатами, щоб підривати залізничні колії, як нам уже неодноразово обіцяли авантюристи-організатори, будемо затримувати й притягати до відповідальності, навіть якщо вони представлятимуться патріотами", - сказав президент на засіданні РНБО в середу.

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