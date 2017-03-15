Генпрокурор допускає оголошення про підозру депутатові Парасюку

Генеральний прокурор України Юрій Луценко не виключає оголошення про підозру позафракційному народному депутатові Володимиру Парасюку через його протиправні дії стосовно журналіста Андрія Дзиндзі та бійців Національної гвардії.

"На мій погляд, збройний напад на колишнього добровольця, а нині журналіста пана А.Дзиндзю, а також учорашні силові дії стосовно добровольців у лавах Національної гвардії переходять усі межі... Ці два випадки є в епіцентрі суспільної уваги. Не приховуватиму, що нині вони перебувають також в епіцентрі уваги слідчих", - сказав Ю.Луценко журналістам в середу в парламенті.

За словами генпрокурора, слідчі МВС, які відкрили відповідне провадження та провели слідчі дії і щодо інциденту з А.Дзиндзею, і з бійцями Нацгвардії, проводять зустрічі з прокурорами.

"У разі, якщо буде достатньо підстав, справа перейде до Головного слідчого управління Генпрокуратури і може привести до пред'явлення підозри народному депутатові В.Парасюку", - додав Ю.Луценко.

Відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", чи є підстави для внесення подання на зняття недоторканності з нардепа В.Парасюка, генпрокурор сказав: "На жаль, підстави для подання стосовно народного депутата В.Парасюка є давно".

Як повідомлялося, 14 березня на блокпостах біля Слов'янська та Краматорська (Донецька обл.) група осіб на чолі з народним депутатом В.Парасюком напала на правоохоронців, унаслідок чого постраждали сім співробітників поліції, отримавши травми різного ступеня тяжкості.