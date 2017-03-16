Гройсман підтримав дії правоохоронців у конфлікті з Парасюком

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман висловив підтримку діям правоохоронців у конфлікті з народним депутатом (позафракційним) Володимиром Парасюком.

"Що відбувалося під час деяких дій, особливо "недоторканних", народних депутатів України: уявіть собі, стоять воїни українські, які воюють в АТО, які щодня під обстрілами, які розуміють, що таке війна... і під'їжджає особа, яка наділена Конституцією недоторканністю абсолютно, і починає принижувати цю людину, кривдити, погрожувати", - сказав він під час засідання Кабінету Міністрів України в четвер.

Прем'єр зазначив, що підтримує дії українських правоохоронців: "Хочу підтримати дії українських правоохоронців, хочу подякувати вам за те, що ви захищаєте нашу країну".

Він додав, що всі мають бути рівними перед законами, зокрема й народні депутати.

Як повідомлялося, увечері 14 березня через блокпост на в'їзді до м. Слов’янська прямувала колона з 13 автомобілів, в яких було понад 35 людей, а також позафракційний народний депутат В.Парасюк. Учасники відмовилися проходити стандартну перевірку і спровокували конфлікт.

"У результаті словесної перепалки виник конфлікт, під час якого громадяни проявляли зневагу до закону, перешкоджали поліцейським виконувати свої службові обов'язки із гарантування громадської безпеки. Присутній на місці народний депутат почав завдавати ударів працівникам поліції, намагався вирвати зброю у поліцейських. Поліція вжила заходів для відновлення правопорядку та стабілізації ситуації", - поінформували в поліції.

Пізніше колона автомобілів була затримана поблизу Краматорська попереджувальними пострілами в повітря. Серед громадян також був В.Парасюк, який "мав у цей час перебувати в лікарні".