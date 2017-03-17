Події

16:14 17.03.2017

"Нафтогаз" закликав "Київенерго" завершити подачу тепла до адмінбудівлі компанії

"Нафтогаз" закликав "Київенерго" завершити подачу тепла до адмінбудівлі компанії

Київ. 17 березня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – НАК "Нафтогаз України" у зв'язку з очікуваним стійким потеплінням звернулася до ПАТ "Київенего" з проханням припинити постачання теплової енергії в адмінбудівлю компанії з 20 березня.

"Нафтогаз" рекомендує комерційним і бюджетним організаціям-споживачам теплової енергії прийняти аналогічні рішення, щоб не допустити необґрунтованих витрат підприємств і заощадити енергоресурси", - йдеться в повідомленні НАК.

У прес-службі нагадують, що згідно з чинним законодавством загальноприйнятою підставою для прийняття рішення про завершення опалювального сезону може бути збереження середньодобової температури повітря вище +8°С протягом трьох діб. До офіційного завершення сезону комерційні та бюджетні організації мають можливість за власним бажанням звернутися до абонентської служби постачальника про дострокове припинення постачання тепла.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом із транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також із транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.

"Київенерго" експлуатує практично всі енергетичні об'єкти, розташовані в столиці, за винятком Дарницької теплоелектроцентралі. "ДТЕК" належить 72,33% акцій "Київенерго". Ще 25%+1 акція компанії належить державі.

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