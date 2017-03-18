Події

13:17 18.03.2017

У Міноборони підтверджують втрати в зоні АТО за добу: четверо військових загинули, троє поранені

Четверо українських військових загинули, ще троє дістали поранень у зоні проведення антитерористичної операції за минулу добу внаслідок бойових дій, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"Унаслідок активних бойових дій загинули четверо військовослужбовців, ще троє дістали поранення", - сказав він на брифінгу в суботу в Києві.

Такі дані оприлюднив прес-центр штабу АТО в суботу вранці.

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