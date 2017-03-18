Події

13:20 18.03.2017

Понад 50 випадків АЧС зафіксовано з початку року в Україні

Динаміка поширення африканської чуми свиней (АЧС) в Україні загрозлива, з початку поточного року в країні зафіксовано 55 випадків АЧС, констатують у Державній службі України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба).

"З початку 2017 року в Україні виявлено 55 випадків АЧС, зокрема вперше на території Тернопільської, Донецької, Херсонської, Дніпропетровської та Івано-Франківської областей. Останній випадок АЧС зареєстровано в Кіровоградській і Харківській областях серед диких кабанів", - цитує сайт відомства голову Держпродспоживслужби Володимира Лапу.

За його даними, з 2012 року на території України зареєстровано 203 випадки захворювання на АЧС у 23 областях.

В.Лапа нагадав, що вакцини від АЧС не існує, тому найефективнішим способом боротьби з цим вірусом є заходи із запобігання її поширення та своєчасної ліквідації.

Наразі, за його словами, розробляють пакет законопроектів на рівні центральних органів виконавчої влади. Передусім йдеться про внесення змін в чинну інструкцію з профілактики та боротьби з АЧС, які наразі проходять процедуру юстування в Міністерстві юстиції. Крім того, розроблено законопроект про підвищення рівня безпеки та збереження тваринництва в Україні.

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