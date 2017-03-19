У Щасті затримано п'яного водія, який спробував проїхати повз блокпост

Військовослужбовці відкрили вогонь по легковому автомобілю "ВАЗ 2115" на блокпосту біля м. Щастя Луганської області, водій якого не зупинився на вимогу військовослужбовців і намагався перетнути блокпост без перевірки, повідомляє прес-центр штабу АТО в неділю.

У результаті інциденту водій автомобіля не постраждав, однак був травмований військовослужбовець, на якого наїхав автомобіль.

"Під час проїзду блокпоста автомобіль наїхав на сержанта, внаслідок чого останній проїхав на капоті авто близько 5 метрів. Впавши з капота, сержант зробив попереджувальний постріл. Після того, як автомобіль не зупинився і продовжив рух, військовослужбовці застосували зброю. Автомобіль дістав 6 кульових пробоїн. Водій, яким виявився житель міста Щастя, не постраждав. Сержант внаслідок ДТП дістав травму", - йдеться в повідомленні.

На місце події прибули співробітники поліції, які за допомогою технічних засобів виявили в крові водія 1,7 проміле алкоголю. На місці події працює оперативна група військової комендатури м. Щастя на чолі з заступником військового коменданта.

Як повідомив представник штабу АТО Сергій Жмурко в ефірі телеканалу "112", водія автомобіля передали військовому коменданту м. Щастя і черговому наряду Національної поліції. "Водій машини був п'яним", - підтвердив він.

За словами С.Жмурка, у поліцейського, за попередніми даними, діагностовано легку травму пальця лівої руки.