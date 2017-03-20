Сбербанк розблокував роботу відділення в Тернополі

Працівники українського Сбербанку, дочірнього банку Сбербанку Росії, в понеділок уранці розблокували відділення банку в Тернополі, яке було заблоковано в суботу, 18 березня.

"Як і раніше, призупинена робота одного з відділень банку в м. Дніпрі й одного київського відділення. За фактом усіх інцидентів банк подав заяви до правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні прес-служби Сбербанку в понеділок.

Згідно з ним, решта відділень банку працює в штатному режимі.