П'ять українських військових поранені і травмовані в зоні АТО за минулу добу

П'ять українських військовослужбовців дістали поранень і травм у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі за минулу добу, повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу п'ять українських військовослужбовців поранені і травмовані", - сказав він на брифінгу в Києві в понеділок.

А.Лисенко поінформував, що на луганському напрямі за добу зафіксовано 12 обстрілів із боку противника, з них чотири - із застосуванням важкого озброєння. Зокрема, в Попаснянському районі бойовики застосували міномети, випустивши по позиціях українських військових понад 20 мін. Неспокійно також було у Станично-Луганському районі та Лобачевому.

На донецькому напрямі, на Світлодарській дузі та поблизу Горлівки бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї, поблизу Авдіївки застосували міномети і танки.

"Бойовики обстріляли приватний сектор, унаслідок потрапляння одного снаряда у будинок поранення дістала 68-річна місцева мешканка. Їй було надано медичну допомогу. Будинок практично повністю зруйнований", - зазначив А.Лисенко.

За добу на донецькому напрямі зафіксовано 14 обстрілів, із них три із застосуванням важкого озброєння.

На маріупольському напрямі бойові дії велися в Мар’їнському районі та на ділянці Павлопіль-Широкине. У Красногорівці та Мар’їнці бойовики застосували міномети, у Водяному - гармати. Загалом за добу на маріупольському напрямі зафіксовано 24 обстріли, з них чотири - із застосуванням важкого озброєння.