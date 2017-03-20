Серед версій нападу на голову ВРП Бенедисюка - перешкоджання його професійній діяльності

Головна військова прокуратура розслідує інцидент із нападом на голову Вищої ради правосуддя (ВРП) Ігоря Бенедисюка та його дружину, серед версій події, які перевіряє слідство, - перешкоджання професійній діяльності голови ВРП. Слідство встановило особи всіх 13 нападників.

"Серед версій, які перевіряються органом досудового розслідування, - перешкоджання його професійній діяльності як державного діяча", - повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України в понеділок.

У Генпрокуратурі наголошують, що відповідно до положень ст. 126 Конституції України незалежність і недоторканність судді гарантуються Конституцією та законами України, вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється.

За інформацією прес-служби, досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом вчинення групою осіб хуліганських дій, нападу на голову Вищої ради правосуддя І.Бенедисюка та його дружину здійснює прокуратура Київського гарнізону Центрального регіону України.

"Слідством на цей час установлено, що 17.03.2017 р. у вечірній час представники громадського руху "Традиція і порядок", колишнього батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Гарпун", а також неповнолітні особи здійснили напад на голову Вищої ради правосуддя І.Бенедисюка та його дружину. Під час цього нападу 13 агресивно налаштованих осіб у балаклавах перешкоджали руху автомобіля І.Бенедисюка, вигукували погрози щодо завдання йому тілесних ушкоджень через його професійну діяльність, а також завдавали ударів невстановленими предметами по автомобілю", - йдеться в повідомленні.

У Генпрокуратурі інформують, що для припинення неправомірних дій зазначених осіб голова ВРП викликав поліцію, проте це спричинило ще більшу агресію нападників.

"Побачивши, що життю і здоров'ю його та дружини загрожує реальна небезпека, І.Бенедисюк здійснив із наявної у нього нагородної вогнепальної зброї один попереджувальний постріл. Лише після цього група осіб відійшла на безпечну для всіх учасників події відстань і напад було припинено", - наголошують у відомстві.

У Генпрокуратурі запевняють, що під час розслідування буде проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події.

"Група осіб у складі 13 людей слідством встановлена. Відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства їх викликано повістками до слідчого військової прокуратури Київського гарнізону, призначено і проводяться експертизи, слідчі експерименти, допитують свідків, здійснюється огляд відеокамер, які були в районі місця події", - наголошується в повідомленні.

Генпрокуратура також уточнює, що за результатами слідчих дій, а також зібраних доказів буде ухвалено рішення про кваліфікацію дій нападників та правомірність використання зброї І.Бенедисюком.

Як повідомляла ВРП, пізно ввечері 17 березня понад десятеро людей у балаклавах напали на голову ради І.Бенедисюка та його дружину, голові ВРП довелося здійснити попереджувальний постріл у повітря для самозахисту.

До Дарницького управління поліції доправили 12 учасників конфлікту, де встановили їхні особи. Сюди також прибув їхній адвокат. Частина з доставлених відмовилися надавати будь--які пояснення, посилаючись на ст. 63 Конституції України, інші зазначили, що ніяких хуліганських дій не вчиняли, а проводили мирну акцію.

Поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом хуліганських дій і загрози (насильства) стосовно державного діяча за фактом подій біля будинку І.Бенедисюка.

Президент України Петро Порошенко розцінює напад на голову Вищої ради правосуддя як спробу зірвати судову реформу та вимагає від правоохоронців швидкого та об'єктивного розслідування цього інциденту.