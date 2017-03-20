Телеканал "Тоніс" оголошує про серйозне оновлення, 9,5% його тепер належить екс-нардепові Макеєнко

Телевізійний канал "Тоніс" оголошує про новий етап свого розвитку, 9,5% каналу тепер володіє народний депутат України попередніх скликань, екс-голова Київської міської державної адміністрації Володимир Макеєнко.

"Канал працюватиме лише в українському полі, відповідно до законів і Конституції України. Це буде на сто відсотків проукраїнський канал. Я володію 9,5%, інша частина перебуває у власності каналу", - повідомив В. Макеєнко на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

Він наголосив, що подібний крок був його особистим рішенням. "І ви побачите це в роботі каналу. Ніяких нарад і порад з Адміністрації президента, з Кабінету Міністрів у мене не було, тому що я людина самодостатня", - заявив екс-нардеп, відповідаючи на запитання журналістів.

В. Макеєнко також зазначив, що кошти на придбання частки каналу було перераховано з його рахунка в державному банку, і ця процедура була абсолютно прозорою.