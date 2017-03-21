Адвокат Насірова подав клопотання Холодницькому та Луценку про припинення кримінального переслідування відстороненого голови ДФС

Адвокат відстороненого від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова Віктор Петруненко 20 березня подав керівникові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назару Холодницькому та генеральному прокуророві України Юрію Луценку клопотання про припинення кримінального переслідування свого підзахисного.

"Я подав це клопотання керівникові САП Назару Холодницькому та на ім'я генерального прокурора України Юрія Луценка про припинення кримінального переслідування Романа Насірова у зв'язку з тим, що в його діях немає складу інкримінованого йому злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України", - повідомив він агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

В. Петруненко переконаний, що відсутність складу злочину, інкримінованого Р. Насірову, є підставою для припинення кримінального переслідування, оскільки діями голови ДФС не можна було завдати шкоди державним інтересам.

Адвокат також зазначив, що у клопотанні запропоновано провести додаткову або повторну судово-економічну експертизу, щоб довести відсутність шкоди, яку, на думку слідства, завдав своїми діями Р. Насіров. "Треба поставити одне питання: яке матеріальне вираження тієї неправомірної вигоди, яку нібито Насіров надав підприємствам, і за рахунок чого її надано?", - пояснив він.

За його словами, якщо прокуратура не зреагує на це клопотання, то буде підготовлено окреме клопотання щодо проведення такої експертизи.