"Наш край" вимагає відновити справедливість у зарплатах бюджетників

Оклади працівників бюджетної сфери необхідно прив'язати до мінімальної заробітної плати в 3200 грн, а не прожиткового мінімуму, вважає співголова партії "Наш край" Юрій Гранатуров.

За його словами, після рішення про підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн, кваліфіковані працівники бюджетної сфери почали отримувати зарплату на рівні некваліфікованих.

"Підвищення мінімальної зарплати відчули, перш за все, ті, хто отримував менше 3200 грн. Зарплати всіх інших не змінилися. Система несправедлива, перш за все, стосовно висококваліфікованих працівників: вчителів, лікарів, науковців тощо. Ми вимагаємо від влади прив'язати оклади працівників бюджетної сфери до мінімальної зарплати 3200 грн, а не прожиткового мінімуму, який зараз становить 1600 грн. Відповідне звернення надіслано на адресу уряду ", - цитує Ю.Гранатурова прес-служба партії" Наш край ".

Він навів приклад, що технічка в школі отримувала до 1 січня 1600 грн, а зараз - 3200 грн. Водночас оклад вчителя так і залишився 3392-3632 грн. "В охороні здоров'я міста Миколаєва ситуація значно гірша: медсестра і лікар-інтерн отримують таку ж зарплату, як і санітарка, - в розмірі 3200 грн", - вказав Ю.Гранатуров.

На думку співголови партії, наслідками таких порушень міжпосадових співвідношень буде втрата професійних працівників бюджетної сфери.

"У результаті зарплати бюджетників майже зрівнялися. Збільшення доходів відчули лише найнижче оплачувані співробітники. З такими темпами бюджетна сфера почне втрачати дипломованих фахівців і зникне стимул для професіоналів. Нікому буде ні вчити, ні лікувати", - резюмував Ю.Гранатуров.

З 1 січня 2017 року мінімальна зарплата в Україні становить 3200 грн. Відповідно до змін, внесених до Кодексу законів про працю України 6 грудня 2016 року, мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлено в розмірі не нижче прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року (1600 грн).