У МЗС РФ обурилися забороною на в'їзд до України для учасниці від РФ Самойлової

У Москві обурені рішенням Служби безпеки України відмовити у в'їзді до країни російській учасниці конкурсу Євробачення-2017 Юлії Самойловій.

"Це черговий обурливий, цинічний і нелюдяний акт київської влади", - заявив "Інтерфаксу" в середу статс-секретар, заступник глави МЗС РФ Григорій Карасін.

Як повідомлялося, Служба безпеки України ухвалила рішення про заборону на три роки в'їзду до країни російській виконавиці Юлії Самойловій, яка незаконно відвідала Крим. Її було обрано для участі в конкурсі Євробачення-2017, який відбудеться у травні в Києві.