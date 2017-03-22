Кононенко прогнозує старт процедури ротації членів НКРЕКП найближчими тижнями

Заступник голови парламентської фракції "БПП" Ігор Кононенко прогнозує початок процедури ротації членів Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), найближчими днями або тижнями.

"Ротація НКРЕКП запускається указом президента. Я думаю, що найближчим часом - днями, а, може, тижнями - його буде видано", - сказав депутат журналістам у парламентських кулуарах у Києві в середу.

Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла закон про НКРЕКП 22 вересня 2016 року. Президент України підписав закон 23 листопада 2016 року.

Закон передбачає, що заміна членів НКРЕКП відбуватиметься у три етапи: перших трьох членів мають змінити не пізніше шести місяців з моменту вступу в силу закону, ще двох – не пізніше 12 місяців, решту – не пізніше ніж через 18 місяців.

Членів НКРЕКП відбиратиме номінаційна комісія у складі п'яти осіб: двох представників делегує президент, двох – парламент (від комітету ПЕК і комітету ЖКГ), одного – Кабінет Міністрів.

При цьому голову НКРЕКП обиратимуть члени комісії на закритому голосуванні, переобрання голови - кожні два роки після затвердження першого складу комісії.

НКРЕКП здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачанні, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні та водовідведенні, переробці та захороненні побутових відходів, а також забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.