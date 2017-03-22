Події

19:31 22.03.2017

НБУ спростив порядок переміщення фізичними особами готівкової валюти через митний кордон

Національний банк України спростив порядок переміщення фізичними особами готівкової іноземної валюти через митний кордон України, повідомлено на сайті центробанку.

Нацбанк, зокрема, розширив перелік документів, які фізичні особи-резиденти можуть подавати під час митного декларування готівкової іноземної валюти еквівалентним обсягом понад EUR10 тис.

"Тепер для підтвердження джерел походження валютної готівки можна надавати не тільки документи, що підтверджують зняття готівки з рахунка в банку (фінансових установах), але й квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою, якщо така операція мала місце".

Окрім цього, працівникам дипломатичної служби України, які повертаються до України після довгострокового закордонного відрядження, дозволено ввозити до України готівкову іноземну валюту в сумі, що перевищує еквівалент EUR10 тис., на підставі довідки відповідної дипломатичної установи.

Рішенням також збільшено термін дії підтверджувальних документів, потрібних для митного декларування готівкової іноземної валюти: з 30 до 90 календарних днів.

Відповідне рішення закріплено постановою правління НБУ №24 "Про внесення зміни до Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України" від 22 березня 2017 року. Рішення набуває чинності з 23 березня 2017 року.

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