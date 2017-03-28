НБУ ще не отримував офіційного повідомлення про придбання української "дочки" Сбербанку Росії

Національний банк України ще не отримував офіційного повідомлення від потенційних інвесторів щодо купівлі ПАТ "Сбербанк" (Київ) або відповідних документів для набуття значної участі, повідомили агентству "Інтерфакс Україна" у прес-службі центробанку.

"Рішення про погодження набуття значної участі у капіталі банку, отримане від будь-яких інвесторів, ухвалюється в рамках єдиних для всіх нормативних вимог і законодавства", - зазначили в прес-службі.