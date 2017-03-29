Порошенко засудив обстріл Генконсульства Польщі в Луцьку

Президент України Петро Порошенко засудив обстріл Генерального консульства Польщі в Луцьку Волинської області, повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

"Президент рішуче засудив обстріл Генерального консульства Польщі у Луцьку. І доручив правоохоронцям терміново вжити всіх заходів для розслідування цього інциденту і встановлення винних", - написав С.Цеголко на своїй сторінці у Facebook у середу.

Як повідомлялося, в ніч на 29 березня невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі в Луцьку. За інформацією ЗМІ, імовірно був здійснений обстріл із гранатомета РПГ-22. Стріляли з вулиці із заднього двору та влучили у вікно останнього поверху. У даху приміщення утворилася діра, розбито вікно.

На момент вибуху в приміщенні нікого не було, тому ніхто не постраждав, хоча поверхом нижче були охоронці цього приміщення.

Служба безпеки України заявила, що серед версій вибуху у будівлі польського генконсульства в Луцьку слідство розглядає терористичний акт, а подібні провокації вигідні лише Росії.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обурений провокацією проти Генерального консульства Польщі.

У свою чергу прес-служба Міністерства закордонних справ Польщі в середу вранці повідомила, що зв'язку з інцидентом до польського МЗС було викликано посла України в Польщі Андрія Дещицю. Крім того, повідомляється, що представництво Польщі в Києві вручить ноту протесту українському МЗС.