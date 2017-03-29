Спеціалісти НАЗК працюють в УСС для контролю роботи реєстру е-декларацій - Корчак

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Наталія Корчак повідомила, що IT-спеціалісти НАЗК працюють у адміністратора реєстру електронних декларацій - державного підприємства "Українські спеціальні системи" (УСС) для контролю роботи реєстру.

"На технічному рівні і безпосередньо системний адміністратор, і наші співробітники роблять усе, щоб реєстр працював... У нас айтішники працюють цілодобово, а їх у нас не так і багато. Вони перебувають в УСС і вони вже контролюють роботу, тому що ми вже нікому не віримо", - сказала вона журналістам перед засіданням уряду в середу.

За словами Н.Корчак, в УСС після перебоїв у роботі реєстру неодноразово обіцяли якнайшвидше відновити його роботу, проте не дотримувалися цих обіцянок, не виконуючи таким чином своїх зобов'язань за договором про адміністрування реєстру е-декларацій.

Як повідомлялося, перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова заявила, що НАЗК не може пояснити, чому реєстр електронних декларацій не працює вже чотири дні.

У свою чергу в НАЗК заявили, що адміністратор реєстру - держпідприємство "УСС" не надало Нацагентству інформацію про причину перебоїв у роботі реєстру електронних декларацій і про заходи, яких вживають для усунення неполадок.