Нові спалахи АЧС зафіксовано в 4 областях України

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) за останні кілька днів отримала позитивні результати досліджень на африканську чуму свиней (АЧС) у Вінницькій, Запорізькій, Івано-Франківській та Київській областях.

Згідно з повідомленням на сайті Держпродспоживслужби, з 22 березня в особистих підсобних господарствах громадян в с. Городок (Вінницька обл.), смт Розівка (Запорізька обл.), с. Волосів (Івано-Франківська обл.) та с. Безп’ятне (Київська обл.) було зареєстровано загибель свиней.

Під час дослідження відібраних проб біоматеріалу в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи встановлено діагноз АЧС.

З метою координації дій з локалізації та ліквідації спалахів АЧС проведено засідання державних надзвичайних протиепізоотичних комісій при відповідних райдержадміністраціях, рішеннями яких затверджено плани з ліквідації АЧС, визначено межі епізоотичних осередків, зон захисту та нагляду.

В осередках захворювання вживають заходів з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС.

Африканська чума свиней - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Воно передається під час прямого контакту хворих і здорових тварин, через продукти зі свинини, кліщами та механічно (транспортними засобами, під час переміщення людей і тварин). Вакцини від АЧС немає.