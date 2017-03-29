УСС пообіцяло забезпечити нормальну роботу реєстру е-декларацій з 16:00, заявляють у НАЗК

Адміністратор реєстру електронних декларацій - державне підприємство "Українські спеціальні системи" (УСС) - зобов'язався забезпечити належне функціонування реєстру з 16:00, повідомив заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Руслан Радецький.

"Заслуховували на засіданні НАЗК представників ДП "УСС", яке забезпечує адміністрування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави. За результатами засідання ДП "УСС" узяло зобов'язання забезпечити належне функціонування реєстру з 16-ї годин", - написав Р. Радецький на свої сторінці у Facebook.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман порадив усім членам НАЗК написати заяви про відставку через проблеми в роботі реєстру електронних декларацій. При цьому він зазначив, що не може подати е-декларацію згідно із законодавством.

Прем'єр закликав вжити всіх необхідних заходів для забезпечення технічної сторони е-декларування.

У відповідь голова агентства Наталія Корчак заявила, що відповідальним за роботу реєстру є системний адміністратор – "УСС".

Реєстр е-декларацій з 29 по 31 березня працюватиме під піковим навантаженням, приймаючи приблизно 100 тис. е-декларацій на добу, повідомив голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язок) Леонід Євдоченко.