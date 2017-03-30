Події

16:24 30.03.2017

Порошенко найближчим часом відвідає Данію

Президент України Петро Порошенко відвідає з офіційним візитом Данію найближчим часом, повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

"Офіційний візит президента України Петра Порошенка до Копенгагена найближчим часом надасть нових імпульсів активізації взаємовигідної співпраці", - йдеться в оприлюдненому в четвер повідомленні зовнішньополітичного відомства за результатами зустрічі посла Данії в Україні Рубена Медсена та заступника глави МЗС України з питань євроінтеграції Олени Зеркаль.

Данський дипломат запевнив, що його країна і надалі сприятиме Україні та надаватиме практичну допомогу в здійсненні системних реформ.

"Данія допомагатиме Україні стати економічно та соціально процвітаючою країною", - наводять слова посла в прес-службі МЗС.

Окремо він відзначив важливість залучення данського досвіду у сфері енергоефективності.

В українському МЗС поінформували, що співрозмовники також обговорили стан співпраці між Україною та Європейським Союзом.

О.Зеркаль звернула увагу данського дипломата на спроби Росії шляхом будівництва нових газопроводів посилити залежність Європи від російських енергоносіїв, а також поінформувала про ситуацію на Донбасі в контексті російської агресії проти України.

Новоприбулий посол вручив О.Зеркаль копії вірчих грамот.

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