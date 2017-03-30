Події

18:27 30.03.2017

Міністерства України та Грузії з питань переселенців і біженців підписали меморандум про співпрацю

Міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш і міністр з питань вимушено переміщених осіб з окупованих територій, біженців і розселення Грузії Созар Субарі підписали в четвер у Тбілісі меморандум про взаєморозуміння та співпрацю між двома відомствами.

Як повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, цей меморандум стосується насамперед взаємного обміну досвідом в питаннях рішення нагальних проблем людей, які пережили втрати і негативний вплив через конфлікт країн із Російською Федерацією. Документ передбачає участь представників міністерств у спільних проектах, семінарах, лекціях, ознайомлювальних поїздках, дво- чи багатосторонніх зустрічах.

"Ми вже розуміємо, в яких темах насамперед співпрацюватимемо, і я думаю, що це буде дуже копітка робота. Очікування позитивні, адже ми виявили багато речей, на які будемо звертати увагу. Наша головна мета - допомогти людям. І для будь-якої відповідальної людини, будь-якого чиновника головне - зробити все, аби громадяни, які зазнали важких втрат під час агресії та окупації, нарешті отримали допомогу від своєї держави і свого уряду. Тому покладаю велику надію на нашу співпрацю з міністерством і грузинським урядом", - зазначив В.Черниш.

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